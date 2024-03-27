中市防制酒駕勤務專案首日 取締21件違規

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市政府今天召開道安會報，警察局公布，昨天起連續5天由15個分局同步執行防制酒駕勤務，首日共取締21件酒駕違規，市長盧秀燕說，將加強宣導，以嚇阻預防酒駕發生。

台中市政府下午召開道安會報，由盧秀燕主持，會中盧秀燕先關心台中酒駕執法狀況，再由台中市交通事件裁決處進行「違規記點執行方式」專案報告，台中區監理所進行「駕駛人管理制度」專案報告。

盧秀燕表示，台中酒駕肇事紀錄偏高，因此前不久指示執行擴大酒駕專案，加強臨檢取締，目的不是為了罰款，而是為了宣導和預防，她提醒民眾酒駕害人害己，希望大家喝酒不要開車。她也請警察局等相關局處加強宣傳，以預防酒駕發生，也請相關局處研議是否延長防制酒駕專案時間。

針對26日起連續5天的「防制酒後駕車」專案執勤狀況，警察局表示，昨天的勤務由15個分局同步進行，並由副市長鄭照新至西屯區路檢點視察宣導防制酒駕作為，第1天共取締21件酒駕違規，提醒市民守法是安全唯一道路，警察局會持續強力執法，維護市民安全。

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台中市交通事件裁決處提醒，民眾欲查詢交通違規點數，可至監理服務網、監理服務APP或超商多媒體機查詢。如1年內記點達6點者，可自費向監理機關申請道安講習來扣抵點數2點，但1年內以申請1次為限。

台中區監理所指出，今年全國將維持機車駕訓補助4萬名，中彰投地區共有19間駕訓班可供民眾選擇，取得駕照者補助每名訓練費用新台幣1300元（現行收費2800至3700元），並進行1週16小時的訓練，包含學科6小時、術科10小時，同時結合汽車教練場融入各項防禦駕駛觀念，讓民眾能在騎車上路前，獲得最完善的交通安全觀念，保障行車安全。（編輯：李錫璋）1130327