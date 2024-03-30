百歲咖啡館銀髮族當家 傳承古早味

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銀髮不迎老2（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市百歲咖啡館結合長期照顧理念，成員由平均年齡超過70歲長者組成，鼓勵銀髮族外出活動、延緩老化，也提供二次就業機會，傳承手作技藝古早味美食，相當受年輕族群歡迎。

百歲咖啡館位於台鐵台中站附近，一進門就能聞到濃濃咖啡香，且由於結合日照據點共同經營，喝咖啡時也能聽到據點裡歌唱班長者練唱，咖啡館服務人員也清一色是銀髮族。

原本從事科技產業的大大人長期照護關懷協會理事長洪佳蓉告訴中央社記者，她退休後覺得人都會老，應為「大大人」們做些什麼，就成立協會營運各級社區長照單位，希望為社會有些貢獻。

她說，開咖啡館也是偶然，她營運C級社區巷弄長照站時，發現據點不應只是讓長者上健康促進課程，而要讓他們在健康基礎上，或許能有技能培訓，甚至有機會重回人力市場，既有經濟基礎，更能延緩失智、失能等老化。

「咖啡不能只以年齡為賣點」，洪佳蓉表示，咖啡市場競爭激烈，要好喝才能培養客群，協會找咖啡師在據點開課，長者們學習相關技能還考證照，不少學員回家還跟孩子、孫子聊起咖啡，親子間更有話題。

她說，咖啡館成員幾乎都是附近長者，咖啡手工烹煮過程訓練手部動作，還要注意時間、熟度與種類，過程要全神貫注，有助於認知與健康功能。

咖啡館從據點升級開幕後，還推出相當受歡迎的手作饅頭、豆干等古早味點心；洪佳蓉表示，長者們說喝咖啡也要配點心，就一同研發養生饅頭等，傳承手工技藝，但太受歡迎，常有客人大量預訂，怕長者們太累，不敢接太多訂單。

原先從事餐飲業的70歲咖啡館成員「棋哥」說，職業倦怠而退休後，原先以為不會再從事相關工作，沒想到偶然到咖啡館喝咖啡，一頭栽進咖啡世界，找到事業第二春。

成員「黃姐」表示，咖啡館鄰近學區，客群相當年輕，就像看到家裡孩子到店裡喝咖啡，很快就能打成一片，甚至有學生客人與父母有溝通衝突，她耐心聆聽開導，化解親子矛盾，讓她心態跟著年輕起來。（編輯：李明宗）1130330

台中市百歲咖啡館結合長期照顧理念，成員由平均年齡超過70歲長者組成，還傳承手作技藝古早味美食，相當受年輕族群歡迎。中央社記者蘇木春攝 113年3月30日