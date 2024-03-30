銀髮木匠師巧手翻新 廢棄木棧板找回新生命

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銀髮不迎老3（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市霧峰區舊正社區4年前成立銀髮木匠師工作室，透過木工技能讓長者重新找回生活樂趣與自身價值，而經過銀髮木匠師們巧手翻新，廢棄木棧板找回嶄新生命，變成實用家具。

舊正社區緊鄰烏溪，與南投縣草屯鎮相望，是當地典型農業社區，社區發展協會設置的芳香療癒庭園以種植10多種香草聞名。

舊正社區發展協會總幹事胡育琴告訴中央社記者，過去社區進行營造工程時，都要外聘專業工程團隊承包，但社區志工們想動手做，4年前由在地長者自學木工交流，進而帶動其他長者動手做，越做越有心得，銀髮木匠師工作室就這樣誕生。

「就像孩子慢慢養大」，胡育琴說，工作室起初成員僅2人，期間社區利用中投橋下閒置空間，以木工打造「道之驛」休息站，花費3年從無到有，完全靠社區志工完成，作為假日農特產品展售空間。現在工作室已有15名固定成員，相當不易，讓長者重新找回生活樂趣和自身價值。

胡育琴說，工作室利用周邊工廠廢棄木棧板，透過巧手製作出桌椅、書架或書櫃等，製作過程動手還要動腦，幫助延緩銀髮族腦部老化，手部也因工作需要出力訓練肌力，家具售出所得作為社區基金，可說是善的循環，讓社區更有凝聚力。

工作室67歲講師陳國清表示，他沒木工背景，靠書本資料並採購工具自學，工作室成立後跟長者們一同交流製作鳥屋、雞舍及家具等，讓廢棄木棧板得到嶄新生命。

最常出現在工作室的82歲成員廖述和常一整天忙進忙出，他說，以前是務農與工程為業，退休後加入協會，木工是興趣之一，看著社區大大小小作品完成，心裡很歡喜。

社區秘書長蘇美綾表示，工作室除讓成員製作家具，還常設計DIY課程，當幼兒園參訪社區時，可讓長者與孩子一同動手做文化創意作品，達互動教育意義。（編輯：李明宗）1130330

台中舊正社區成立銀髮木匠師工作室，講師陳國清（左）透過自學木工交流，帶動其他長輩動手做。中央社記者蘇木春攝 113年3月30日