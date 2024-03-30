86歲參與訪視志工隊 更懂獨居長者需求

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銀髮不迎老1（中央社記者蘇木春台中30日電）台中市東海社區發展協會組獨居長輩訪視志工隊，近40名成員平均年齡近70歲，其中86歲李陳滿和賴金錢是每次訪視固定班底，協助探視偏鄉長輩，並協助轉介相關社會福利資源。

東海社區位於台中市龍井區，鄰近東海大學，社區內東海藝術街以聚集咖啡廳、藝品店等著名。

協會祥和志工隊長李嵐潔告訴中央社記者，2015年社區成立志工隊，接著陸續成立關懷據點與長期照顧站，推動健康促進課程、長者共餐、電話問安與訪視等，去年起志工隊陸續接受獨居長輩訪視培訓，讓訪視工作更專業。

「他們年紀大，但體力不輸年輕人」，李嵐潔表示，李陳滿與賴金錢從不缺席，即使天冷勸她們在家休息，仍堅持出勤，「要去看獨居朋友們過得好不好」。

她說，她與獨居長者年齡還是有些差距，溝通或許還有些隔閡，但較年長志工一同訪視時，與獨居長者較有話聊，更了解對方想法與需求，甚至有些首次見面就像朋友，可聊天、說說心裡話，還一起拼圖、簡單運動。

李嵐潔表示，有些獨居者很不願走出家門，每次訪視都力勸要出門參加社區活動，而有些獨居者可能行動不便、失智或住在條件不佳環境，志工隊也會增加訪視頻率，轉介社福資源協助。

她說，獨居者很開心看到志工訪視，拉著志工就有很多話、很多事要分享；獨居者缺乏的或許不是物資，而是外界關注與關心。

李陳滿表示，不少獨居者年紀比她小，但可能各種原因不願出門，她帶獨居者運動、說說話，以自己歲數告訴對方，要學她走出家門，才能有益身心健康，參與訪視活動讓她心胸更開闊。

「服務別人成長自己」，賴金錢說，有些獨居長者較弱勢，陪他們說說話，讓他們能有開心的生活，她也用不同角度思考對方處境，看到獨居者因志工造訪而開心，她也會覺得很開心，這是最大收穫。（編輯：李明宗）1130330

台中東海社區發展協會成立獨居長輩訪視志工隊，協助偏鄉地區長輩探視，並協助轉介相關社會福利資源。（李嵐潔提供）中央社記者蘇木春傳真 113年3月30日