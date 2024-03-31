南高屏門市4月限定 持高雄TPASS到星巴克第2杯半價

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（中央社記者蔡孟妤高雄31日電）高市交通局今天表示，為回饋高雄TPASS通勤月票會員，交通局與星巴克合推優惠，4月1日起至4月30日持TPASS實體交易明細或電子票證至南高屏星巴克門市有第2杯半價優惠，且不限次數。

高雄市政府交通局今天發布新聞稿表示，高雄TPASS通勤月票去年4月27日開賣，截至目前月票單月銷售數量已成長6倍，每月均有逾6萬民眾持續穩定購買使用。

交通局長張淑娟說，為感謝民眾對TPASS的支持與愛護，也鼓勵更多民眾加入TPASS行列，因此交通局與星巴克合作推出「開啟星巴克美好小旅行」優惠活動。

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「開啟星巴克美好小旅行」優惠活動4月1日起至4月30日止，持TPASS實體交易明細或電子票證至台南、高雄、屏東星巴克門市購買2杯大杯（含）以上冰熱及口味一致飲料，即享第2杯半價優惠。

交通局說明，「開啟星巴克美好小旅行」活動，不論是在高雄的星巴克門市出示399或999TPASS實體交易明細或電子票證；或在台南、屏東的星巴克門市出示999 TPASS實體交易明細或電子票證，都可享此優惠，且不限次數。（編輯：陳仁華）1130331