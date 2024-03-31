玉山主峰步道易有落石 玉管處籲觀察後快速通過

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（中央社記者吳哲豪南投縣31日電）玉山國家公園管理處今天指出，玉山主峰步道登山口後250公尺至500公尺處，上方草叢及樹木枯死，地表岩層裸露，容易有落石，玉管處呼籲山友在通過時，觀察路況快速通過。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處發布新聞指出，玉山主峰步道進入登山口後，在250公尺至500公尺路段，步道上方邊坡草叢及樹木枯死，造成地表岩層裸露，加上日夜溫差大，容易有石塊滾落。

玉管處指出，已在該路段設置警告牌，呼籲山友在通過落石熱區時，務必注意觀察步道路況，留意落石，不要逗留快速通過，山友也可以自備岩盔裝備，降低被砸傷的風險。

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除玉管處提醒玉山主峰步道有落石外，公路局中區養護工程分局信義工務段也發布訊息指出，往返日月潭、玉山國家公園及嘉義阿里山等地的台21線新中橫公路，受山區強降雨、寒流及乾旱崩裂等氣候影響，道路邊坡易受損害，為維護行車安全，規劃進行災害坡面保護工程。

信義工務段說明，台21線81公里郡坑路段至110公里草坪頭段，明天起至6月30日，將進行災害坡面保護工程，每天上午8時至下午5時施工並實施交管，每小時放行15分鐘。（編輯：謝雅竹）1130331