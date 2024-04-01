議員質疑交通改善不夠積極 竹市府：滾動檢討

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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）新竹科學園區周邊道路尖峰時段必塞車，有竹市議員認為市府交通改善不夠積極，應做長遠評估與規劃。竹市府表示，已對多個幹道改善，會持續滾動檢討，解決交通問題。

民進黨新竹市議員施乃如今天接受中央社記者訪問時表示，新竹市通往新竹科學園區有多條重要道路，但市府似乎只重視東區光復路的交通改善，對於高峰路及明湖路較無積極作為，導致上下班尖峰時段就會嚴重塞車。

施乃如指出，明湖路一代房價相對低，近年有不少首購族或小家庭移入，人口數變多，不僅上下班尖峰時段交通壅塞，通往新竹市區交通也時常打結，甚至有民眾反映常空等紅燈，交通效率不佳。

施乃如說，據她觀察，高峰路周邊已有建案在興建，估計1、2年後會增加不少人口，交通恐將更混亂，呼籲市府應做長遠評估並提因應措施，不可到了問題變嚴重才開始補救。

對此，新竹市政府交通處透過文字回應，竹科從業人員與私人運具快速成長，民國112年已完成高峰路拓寬工程，從1車道拓寬為3車道，目前正積極辦理客雅大道向東延伸工程相關前置作業，逐步完善竹科聯外路網。

交通處指出，另也積極向交通部爭取相關預算逐步推動時制重整計畫，明湖路已納入重整範圍，市府會依各幹道交通瓶頸嚴重程度與車流量，逐步推動。

交通處表示，市府已與新竹縣索取縣市界的號誌時制計畫，將透過縣市合作設定號誌連鎖，減少車輛停等次數，持續觀測並滾動檢討，改善行車效率。（編輯：方沛清）1130401