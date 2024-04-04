竹市動物園添成員孟加拉虎 辦命名票選

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（中央社記者郭宣彣新竹市4日電）新竹市立動物園的孟加拉虎兄弟六福、來福分別於去年、前年離世，園方今天表示，日前向六福村動物園借展孟加拉虎1隻已生活約3個月，即日起辦命名票選活動，為老虎取新名字。

新竹市立動物園長楊礎遠今天向中央社記者表示，園方從民國70年左右開始照養老虎，對於照顧老虎生活具備豐富經驗，日前六福村借展孟加拉虎，除提升動物生命教育推廣，也讓市民能認識動物保育員的專業，而這隻新來的孟加拉虎是母老虎，在園區生活至今約有3個月，並在4月滿6歲。

楊礎遠說，為避免命名太過發散，園方列出「睏寶」、「貝貝」、「妮雅」、「波妞」、「萌萌」5個名字，即日起至14日邀請民眾參與投票，替老虎命名，命名活動詳情可到新竹市立動物園粉專（FB或IG）查詢。

楊礎遠表示，此外為增加老虎的行為豐富化，園方不定期更動展區陳設、增加符合動物習性的玩具，如保育員最近在樹上綁了沙包，誘發老虎做出跳躍、拉扯、撕咬等動作。

新竹市立動物園孟加拉虎兄弟六福、來福民國94年出生於六福村，剛出生5個月就被送到新竹動物園生活，弟弟來福111年離世，哥哥六福也於112年老化死亡。（編輯：林恕暉）1130404