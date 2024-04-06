花旗木盛開 高市交通局推薦搭旗美國道快捷賞花

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（中央社記者林巧璉高雄6日電）現在是花旗木盛開時節，高雄市交通局表示，民眾可搭乘旗美國道快捷前往旗山與美濃等地區欣賞花海與獨特的人文風情，購買399月票更可以無限暢遊旗美區域各大景點。

交通局長張淑娟說，旗美地區是春季踏青的熱門首選，3月下旬起花旗木開始綻放，旗山老街與美濃湖等地方都能欣賞繽紛花海，漫步在街道上，看著花旗木龍騰蜿蜒展現艷麗，令人心曠神怡；除了探訪粉紅花海，更能深入體驗當地農村活動與客家文化。

交通局今天發布新聞稿表示，高雄兒童藝術節期間（至4月7日），12歲以下兒童持「高雄市兒童卡」或「兒藝節特別版兒童卡」可免費搭乘公車、捷運、輕軌與渡輪，歡迎民眾舉家出遊。

交通局表示，旗美國道快捷為高雄市區往返旗山、美濃地區的重要快線公車，每日提供60班次接駁服務；旗美A線由左營高鐵站往返旗山轉運站，旗美B線由左營高鐵站行經旗山轉運站後往返美濃。

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根據統計，自TPASS月票推出以來，市區往返旗美的乘車需求大增，運量成長10%。為提供市民更高服務水準，交通局自去年11月起陸續增開班次。交通局說明，會持續觀察運量加開班次，提供市區與旗美間的便捷服務。

旗美國道快捷公車行經站點及即時到站資訊可上「高雄iBus」APP查詢。TPASS與月票販售通路可於交通局臉書「轉動高雄青春夢-高雄市政府交通局」及MeNGo APP、官網或交通局官網。（編輯：張銘坤）1130406