興大校友創設清寒獎助學金 18年20名學子受惠

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）中興大學食品暨應用生物科技學系畢業系友聶威杰，2006年創立「紀念聶灼垣先生暨夫人清寒獎助學金」，18年來有20名學子受惠，日前他返系再次捐贈，並與受捐助學生相見歡。

中興大學今天發布新聞稿指出，食品暨應用生物科技學系創立至今105年，聶威杰為香港僑生，1969年放棄美國工作，回母系任職，1974年舉家移民美國，任教於美國夏威夷大學食品科學與人類營養學系，2001年退休。

2006年聶威杰在母系創立「紀念聶灼垣先生暨夫人清寒獎助學金」，鼓勵清寒學子勤學向善，希望能幫助有需要的學生。持續至今18年，已有20名學子受惠。

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聶威杰曾在傑出校友刊物中寫下，「父母和老師的恩情沒有忘記；對待學生，上課時是師生關係，課修完了，便是朋友關係；學習和做研究努力不懈，精益求精；退休後，自已寧可少些享受，盡可能回饋母系和母校，在能力範圍內無條件的奉獻。」

3月28日聶威杰和及他帶領的第1屆導師班4名學生，一起返回母系再次捐贈獎學金，並與曾受捐助學生們相見歡。食生系系主任蔣恩沛表示，聶威杰是系上師生的典範，雖畢業已一甲子，情感卻是一輩子，實踐了人生的態度。（編輯：郭諭儒）1130408