台中新民街倉庫群工程圍籬藝術塗鴉 4/20展新風貌

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中「新民街倉庫群」進行修復規劃設計及後續工程，中市新聞局今天表示，搭建的圍籬將進行塗鴉創作，10日至19日進場布展，20日開展，盼賦予修復中的新民街倉庫群新風貌。

新聞局長欒治誼指出，這次與「逃亡計劃藝術工作室」攜手合作「逃亡計劃塗鴉團隊10週年特展 新民街倉庫群展區計畫」，將於鄰近台中火車站的「新民街倉庫群」外牆圍籬策展，10日至19日進場布展、20日開展。

新民街倉庫群正由台中市文化資產處進行修復規劃設計及後續工程，欒治誼說，目前於外圍設立圍籬，避免民眾誤入造成危險，未來將規劃為台中流行音樂產業孵化基地，培養在地音樂人才；同時，市府也與「逃亡計劃塗鴉藝術團隊」合作，將在圍籬上塗鴉創作，以成為公共藝術及文化生活一部分。

新聞局說明，「逃亡計劃Escape Plan X」為2014年成立的塗鴉藝術團隊，由台中一群愛好塗鴉的藝術家組成，期間陸續進駐千越大樓、第二市場；今年恰逢成立10週年，特別舉辦「逃亡計劃塗鴉團隊10週年特展」，除與新聞局攜手合作於新民街倉庫群設展外，更在PARK2草悟廣場、台中第二市場設展。

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台中市文化資產處說明，「台中驛第一貨物倉庫群」即位於新民街側的台鐵倉庫群，又稱新民街倉庫群，是由市定古蹟新民街8、10號倉庫，以及歷史建築新民街11-17號倉庫群所組成。

文化資產處表示，此倉庫是提供鐵道運輸貨物暫存之用，初代木造倉庫建於大正8年（1919年），而新民街倉庫群則為昭和10-12年（1935-1937）改建的磚造及鐵筋混凝土造倉庫，戰後仍為台鐵重要倉儲空間；民國105年（2016）以其見證車站周邊產業發展歷程，指定為古蹟。（編輯：陳仁華）1130408