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新北板橋新興段都更公展 容積獎勵擬捐老幼托育

2024/4/9 18:31（4/9 19:36 更新）
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新北市板橋區新興段都更案透過都市更新容積獎勵，將捐贈回饋公共化幼兒園及公共托老中心，服務周邊市民，並減輕年輕世代家長負擔，9日起公開展覽30天。圖為更新前現況。（新北都更處提供）中央社記者高華謙傳真 113年4月9日
新北市板橋區新興段都更案透過都市更新容積獎勵，將捐贈回饋公共化幼兒園及公共托老中心，服務周邊市民，並減輕年輕世代家長負擔，9日起公開展覽30天。圖為更新前現況。（新北都更處提供）中央社記者高華謙傳真 113年4月9日
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（中央社記者高華謙新北9日電）新北市板橋區新興段都更案透過都市更新容積獎勵，將捐贈回饋公共化幼兒園及公共托老中心，今天起公開展覽30天，後續將正式審議並舉辦公聽會。

新北市長侯友宜提出「都更三箭」政策，第1箭是「捷運到哪，都更就做到哪」，第2箭為「主要道路兩側的房屋都更」，第3箭是「推動防災型都更，提升公共安全」。

新北市政府都市更新處今天發布新聞稿表示，板橋區新興段都更案位在縣民大道及板城路旁，基地面積約為3056平方公尺，現況為6棟屋齡達40年老舊透天建物，未來基地預計興建1幢2棟地上24層及地下5層集合式大樓。

都更處指出，此案配合都更2箭及更新容積獎勵申請，基準容積由300%提升至345%，並捐贈回饋近250坪公共化幼兒園及140坪公共托老（日間照顧）中心，服務周邊市民，並減輕年輕世代家長負擔。

都更處表示，此案於自今天起公開展覽30天，後續將進入正式審議階段，並訂於4月15日下午2時30分在板橋區湳興第一市民活動中心舉行公辦公聽會。（編輯：戴光育）1130409

#都更
#新北市
#縣民大道
#板橋區
#侯友宜
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