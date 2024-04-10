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GOLDEN WAVE高雄4/13登場 捷運加開列車疏運

2024/4/10 12:24
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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）「GOLDEN WAVE in TAIWAN」韓國演唱會將於13日在高雄世運主場館開唱，為疏運大批歌迷，高雄捷運將加班車及縮短營運班距，往小港方向可3分鐘1班，末班車於晚上12時由各端點站發車。

高雄捷運公司今天新聞稿指出，因應4月13日「GOLDEN WAVE in TAIWAN」韓國演唱會，高雄捷運備加班車以服務當日大批進場歌迷。演唱會期間，高雄捷運公司將動員逾百名人力進行人潮分流及疏運動線管制。

而演唱會結束散場後，將以空車加班車及縮短營運班距方式，往小港方向班距可達3分鐘1班，當日末班車於晚上12時由各端點站發車，旅客需留意搭車時間。

高捷公司提醒，演唱會散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，若往小港方向旅客可走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站；往岡山方向旅客可先通過世運大道走南側人行道，由3號出入口進站搭車。

此外，若往R17世運站方向人潮擁擠，歌迷可前往R18油廠國小站搭車。高捷公司也提醒，旅客到達車站出入口時可先取出票卡，即能加速進站搭車。因現場不販售單程票，可多使用電子票證進站搭車。（編輯：黃世雅）1130410

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