高雄輕軌遭機車擦撞 婦紅燈右轉撞行進間列車

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）高雄輕軌列車今天近中午與機車發生擦撞，73歲許潘姓婦人當時疑因紅燈右轉輕軌路口，撞擊行駛中的輕軌列車，造成頭部受傷，送醫無大礙。列車在事發後約12分鐘恢復運行，未影響通行。

高雄捷運公司發布訊息表示，輕軌列車今天上午11時56分在C22聯合醫院站開往C21美術館站途中，於美術東四路口遭違規機車擦撞，司機員機警立刻緊急停車，車上旅客均無受傷、機車騎士受傷送醫。

司機員停妥列車後安撫車上旅客並回報行車控制中心，清車後引導旅客前往C21車站搭車或轉搭其他交通工具。這也是高雄輕軌今年第6次遭汽機車碰撞。

高捷表示，事故初步判斷，輕軌列車為綠燈通行狀態，機車疑似於美術館路違規紅燈右轉直接撞擊輕軌列車約第2到第3節左側，造成車身飾板損傷。今天中午12時12分經警方蒐證完畢，事故列車已經可以移動，全線恢復正常運轉。

高捷強調，如經警方確認為機車違規，高捷公司將針對列車毀損狀況及人力動員進行求償，呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫投機違規搶快，以免發生事故。

雙方駕駛均無酒駕，許潘姓婦人頭部受傷、意識清楚，送醫治療無大礙。警方獲報後迅速趕至現場處置，約12分後輕軌車輛恢復通行，幸未影響通行。詳細肇事原因仍須進一步調查釐清。（編輯：張雅淨）1130212