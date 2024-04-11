北市運動中心2.0計畫啟動 將改建9處成特色場館

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）在就職週年宣布「運動中心2.0計畫」後，台北市長蔣萬安今天出席克強公園游泳池改建工程動土典禮，他說，接下來還有8處場館將陸續以鐵人三項、水上運動等不同特色進行改建。

台北市體育局今天舉辦「台北躍動館克強館」動土典禮，蔣萬安致詞表示，克強公園游泳池在改建後，將化身為第1座台北躍動館，不只會保有原來的室內、外泳池，還會有綜合球場、體適能中心、運動教室等基本設施。

蔣萬安指出，包含克強館在內，市府已盤點9處場域，將陸續打造為各有特色的台北躍動館，例如克強館會設置兒童體適能中心、新生公園以身障者為核心規劃設計，還有針對鐵人三項、水上運動、匹克球、滑輪溜冰等不同運動的場館。

蔣萬安說，自民國92年推動一區一運動中心起，12座場館都深受市民喜愛，年平均破千萬人次使用，未來將持續盤點有發展潛力的空間，讓運動融入民眾生活，並鼓勵孩子從小運動，同時培養多元運動競技人才。

體育局介紹，克強館預計115年完工，將是地上5層、地下2層的複合式運動場館，工程預算約新台幣10億元。（編輯：龍柏安）1130411