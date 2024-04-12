議員質疑只看南機場最慘處 蔣萬安：不需刻意抹黑

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北12日電）花蓮地震導致北市南機場整宅受損嚴重，北市議員洪婉臻認為市府不該只看最嚴重的地方，蔣萬安則駁斥第一時間都有檢視災損，雙方一度在議場上大嗓門互駁。

蔣萬安今赴北市議會，以「因應震災，市府對於建築物安全之作為及大都更時代、臺北市政府警察局錄影監視系統傳輸網路及議會索資權限」進行專案報告。

民進黨議員洪婉臻質詢南機場整宅改建議題表示，花蓮地震後，整個南機場狀況都非常糟，3日地震發生後市府第一時間去了307巷貼紅單，但依照市府給的時間序，309巷災損狀況6日才評估。

蔣萬安說，當時接到通報建物嚴重損壞的是307巷2至20號，也成立指揮所、預防性疏散居民等。

洪婉臻強調，她肯定市府立即到307巷檢視狀況跟貼紅單，但其他地方受損嚴重，不該只看一個角落，要全面檢視，309、311巷等地也都有問題，市府卻慢了4天才做H型鋼補強。

洪婉臻並說，南機場震後滿目瘡痍，卻還放任民眾自由進出，這樣很危險，且住戶跟她陳情，希望市府不要只看一個單元，南機場整宅是整批一起蓋的，地震後每一棟都有狀況，不要只檢視最嚴重的地方。

蔣萬安表示，上任後很積極在做南機場都更，洪婉臻說「有在做啦，就是拖很久」，並說她不單指地震這件事，而是南機場整體的都更，這也不光是蔣萬安的問題，而是歷任市長累積下來的結果。

蔣萬安重申「我們都很積極」，洪婉臻回「不用耍嘴皮子，積極不是嘴巴講」，蔣萬安說不實言論當然要澄清、不需要刻意抹黑。

洪婉臻反問哪裡抹黑，蔣萬安說震後第一時間建管處就有去看南機場各災損處，北市沒有慢、沒有延遲4天才處理；洪婉臻則說大事記是市府給的，認為蔣萬安帶著情緒在講政治語言，雙方拉高嗓門在議場互駁數分鐘。

副議長葉林傳緩頰「都為了民眾做事情，大家不要吵」，並請市府會後補書面資料給洪婉臻。（編輯：方沛清）1130412