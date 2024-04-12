兒少議題受關切 盧秀燕建議中央加重罰則

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）藝人黃子佼涉及兒少議題受關注，中市府今天宣布不再邀請主持活動或合作，並將過去相關影像下架，市長盧秀燕在議會答詢時直指「自作孽不可活」，並建議中央應修法加重罰則。

黃子佼涉及兒少議題，台中市府表示，為捍衛兒少權益，對於涉及兒少性剝削等不法行為或有爭議的人士，今後不會邀請主持活動或有合作計畫，並將過去相關影像或照片下架，展現對兒少性剝削零容忍的決心。

台中市議會今天召開定期會，無黨籍市議員林昊佑針對兒少權益保護議題質詢表示，黃子佼涉及兒少性剝削等不法行為引發高度關注，對此，市府是否也應有所作為，讓台中的孩童在安全環境下成長。

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盧秀燕答詢說，「自作孽不可活」市府已宣布今後不再合作，也將相關影像與照片下架。有關包含兒少性剝削防制條例在內的「性暴力防治四法」，雖然去年已修過法，但仍遠遠不夠。

盧秀燕認為，不要以爲沒買賣、不轉傳就無罪責，只要是無正當理由持有，都應嚴刑峻法，並藉由任何方式消滅影片，讓孩子生活在安全的環境。此外，教育為根本，全民應有共識保護小朋友，「一絲絲妥協都不應存在」，若台中查獲絕對嚴懲。（編輯：郭諭儒）1130412