魔法衣櫥無預警歇業 北市府將通知負責人說明

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（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市法務局今天表示，知名服飾店「Magic Closet魔法衣櫥」遭爆料無預警倒閉，經派員至2家門市和2處辦公室稽查，均無人回應，將通知葉姓負責人到市府說明。

媒體報導，在台北市東區有2家門市的魔法衣櫥，老闆和員工帶著消費者的儲值金消失，2間門市都未營業，加入店家群組的消費者也遭踢出。

法務局發布新聞資料指出，至今天下午2時，共收到19件申訴魔法衣櫥疑倒閉而未取得商品或儲值金未使用完畢的案件，業者未依約給付商品，消費者可主張解除契約退款。

法務局表示，消保官將了解儲值款項是否屬禮券性質、有無依規定提供履約保障機制，若有履約保障，且未逾擔保期限，消費者可請求金融機構返還未使用殘值。

此外，消費者若以刷卡向業者購物或儲值，可儘速洽詢發卡銀行有關信用卡爭議款申請事宜，並留意申請期限。

法務局表示，經會同商業處人員傍晚前往魔法衣櫥在台北市東區2家門市及2處辦公室稽查，但4處的大門皆深鎖都無人回應，將通知葉姓負責人到市府說明。（編輯：蕭博文）1130416