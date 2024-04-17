屏基急診占屏東市逾4成 晉升重度級急救責任醫院

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（中央社記者黃郁菁屏東縣17日電）屏東基督教醫院急診量占屏東市急診量46.9%，今年2月獲衛生福利部評定為「重度級急救責任醫院」，是屏北地區5大醫院中第1個，屏基表示，將承擔更多緊急醫療救護責任。

屏基院長吳榮州表示，「這是對屏基急重症醫療能力的肯定」，督促院方持續提昇品質，並承擔更多緊急醫療救護責任。

屏基急診部主任王建銘指出，屏基民國112年平均每月急診量達6028人次，占屏東市急診量46.9%，就診病人中檢傷分類屬於危急、需要復甦急救的1、2級病人就有19.93%，也就是說每5名就有1名是急重症。

屏基今天發布新聞稿表示，為爭取搶救時間，屏基針對急性腦中風、急性心肌梗塞及兒科重症設置綠色通道，讓病人能夠快速獲得適切治療。去年在屏基急診接受溶栓或取栓治療的急性腦中風病人有37人次，6成病人在3個月後恢復行走能力；心肌梗塞總人次為50人，其中48人在黃金時間90分鐘內接受心導管治療。

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屏基表示，過去屏東縣消防局高級救護員（EMT-P）培訓必須到高雄的醫學中心上課，去年起屏基急診團隊與高雄長庚、高醫、高雄榮總、義大醫院一起承辦高屏區為期3個月的高級救護技術員實習訓練課程，提升屏東區消防人員緊急醫療救護能力。

衛生福利部將「急救責任醫院」分為「重度」、「中度」與「一般」3個層級，層級越高，代表醫院急診、加護病房、內、外、婦、兒各科越有能力診治照護複雜性越高的急重症傷患，尤其是急性腦中風、急性心肌梗塞、重大創傷、高危險妊娠孕產婦及新生兒照護等急重症。（編輯：黃世雅）1130417