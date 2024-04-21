男子救命錢35萬藏菸盒遺失 清潔員拾獲送中市警

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）從南投搬家到台中的曾姓男子，將準備動手術的35萬元分裝在7個菸盒內，卻不慎從行李箱掉出，還好被黃姓清潔員拾獲送到派出所招領，警方剛好發現曾男發出的協尋貼文而物歸原主。

台中市警察局第三分局今天表示，57歲的黃姓女清潔員日前拿著一只有些破損又沾有土石的透明夾鏈袋到派出所，說自己在東區干城車站附近人行道，發現有掉落物，基於職業習慣使然，想要撿起丟棄，卻意外發現袋內衣物中有7個菸盒，菸盒內竟裝著大把千元鈔，於是趕緊送到派出所。

員警與黃女當場清點核對袋內物品，細數後2人都嚇了一跳，沒想到每個菸盒裡都裝了5萬元現金，總共裝了多達新台幣35萬元的現金。

由於袋內沒有可以辨識失主身分的訊息，員警趕回現場，嘗試調閱監視器尋找失主，由於畫面太遠影像模糊，實在無法鎖定對象，警方表示，詢問周邊派出所亦無失主線索，原以為就要石沉大海，卻因為一篇貼文露出了曙光。

三分局立德派出所巡佐温智輝休假時，於臉書地方社團發現一篇協尋失物的貼文，他立即撥打電話與發文的曾姓男子聯繫，從僅有失主才知道的「現金5萬元1捆分裝在7個香菸盒內」及相關衣物特徵等小細節，確認曾男就是這筆鉅款的主人。

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警方指出，曾姓男子提及，自己是是名建築工，原本家住埔里，近日帶著家當搬來台中找工作，更打算開刀移除先前工作受傷打上的骨釘，想到可能好一陣子無法工作，才會帶著存了5年多的急用金，沒想到由於行李箱拉鏈故障，裝著救命錢的塑膠袋不知何時在途中掉落，讓他想找也不知從何找起。

曾姓男子發現有人利用社團找手機，也興起試著向外求援的念頭，對於能夠找回這筆急用金感到意外驚喜，領回失物後，除特別到派出所致謝，更依約將這筆現金的10%交給拾得人表達感謝。（編輯：黃世雅）1130421