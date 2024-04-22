台南小學午餐食材遭質疑 校方指退貨照片誤導

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）國民黨台南市議員林燕祝在議會針對學校營養午餐食材提出質疑，台南市教育局今天到永康區大灣國小視察食材處理流程，校方強調是有心人士以被學校退貨食材照片誤導議員。

台南市政府教育局長鄭新輝今天帶隊到大灣國小視察午餐食材處理流程，校方並公開廚房環境及相關規範。

大灣國小校長陳建銘表示，議員在議會出示的劣質食材照片，都是學校驗收退貨拍照存證照片，其中有20 22年的，也有今年的，但這些食材都有退貨證明，沒有提供給學生食用，對於有人刻意誤導此事，絕對無法接受。

鄭新輝表示，學校午餐工作手冊中設有嚴格規範，所有程序由午餐執秘、營養師和廚工共同督導執行，在進入廚房前，所有工作人員必須進行洗手和消毒等自主衛生管理措施，食材送到學校後，立即進行溫度、規格、重量和保存期限等項目檢查。

他說，不符合標準食材會立即剔除，如來得及替換，會立即要求廠商補貨，對於多次出現嚴重情況的供應商，會以記點、拒絕合作等方式處理。

鄭新輝說明，廚工對每日食材品質發現缺失皆可即時反映處理，至於午餐食材是否有其他品質欠佳、採購驗收不實、外力介入脅迫等違失情形，也絕不容許，目前已交由政風單位進行調查，如涉不法將向檢調單位告發，絕不寬貸。

鄭新輝表示，至於議員質詢時提到學校家長會長疑似有不適任情況，由於家長會屬自治團體，並非學校行政組織，已安排校方妥適研議中。

他說，為避免將來發生類似情事，教育局已完成家長會設置辦法修訂程序，增訂擔任家長會長消極條件限制，預定於4月底發布，可望成為全國第1個排黑條款，以符應各界對學校家長會長有更高道德標準期待。（編輯：謝雅竹）1130422