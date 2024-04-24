大樓震後結構有疑慮 竹北市公所：可提緊急評估

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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）近日餘震頻出現，竹北市公所公所獲報有社區牆面出現龜裂等建築物損壞等，市長鄭朝方今天前往社區大樓宣導說，建築物損壞可填通報表緊急評估，此外財損也有報稅減免相關措施。

竹北市公所今天發布新聞稿指出，竹北市大樓林立，近日餘震頻傳，市長鄭朝方前往社區大樓關心，並宣導建物損壞可填通報表緊急評估，此外財損亦有報稅減免相關措施。

鄭朝方向中央社記者表示，竹北大樓密度為新竹縣最高，有社區因地震出現牆面嚴重龜裂、磁磚掉落等問題，另有多起社區大樓提報疑似建築物損壞通報。

他說，若民眾對建築結構有疑慮，可於6月底前提出地震災害後建築物緊急評估等相關權益，後續將協助受理並彙整資料後轉交主管機關辦理。

鄭朝方表示，在財損部分，民眾可申請綜合所得稅減免，並於災害發生3個月內報請勘驗，詳情可上財政部北區國稅局查詢。

鄭朝方指出，鑒於0403地震竹北有多起民眾受困電梯狀況，若地震發生時處於電梯內，要先暫停行駛，並點按所在樓層以下每個按鍵，待電梯停後立即逃出，並依建物避難指示燈方向逃離，切記勿再搭乘電梯。（編輯：張銘坤）1130424