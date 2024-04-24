龍潭給水廠施工 桃園7萬戶上午8時起停水18小時

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（中央社記者葉臻桃園24日電）台灣自來水公司為辦理龍潭給水廠相關工程，今天上午8時起停水18小時，停水區域包括龍潭區32里、大溪區28里、平鎮區4里、八德區9里及復興區三民里，共約7萬6137戶受影響。

桃園市政府經濟發展局今天向媒體表示，台灣自來水公司第二區管理處為辦理龍潭給水廠「113年高壓電氣設備檢驗及發電機出租參與電力交易平台線路修改及測試與分區計量管網監測設備增設工程」，自上午8時起停水18小時。

經發局指出，停水期間自今天上午8時起至明天凌晨2時止，共計18小時，停水戶數約7萬6137戶，請民眾儲水備用；為盡早提供用水需求，將督促水公司盡速完工復水。

這波停水區域，經發局表示，包括龍潭區高平里、黃唐里、八德里、三水里、九龍里、高原里、三林里、上林里、大平里、佳安里、聖德里、龍星里、龍祥里、永興里、中正里、中興里、龍潭里。

以及龍潭區上華里、烏樹林里、建林里、三和里、祥和里、百年里、武漢里、富林里、中山里、凌雲里、北興里、渴望里、東興里、烏林里、三坑里。

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大溪區有一心里、瑞源里、復興里、永福里、南興里、中新里、興和里、一德里、仁善里、仁美里、仁文里、光明里、美華里、田心里、三元里、福安里、仁義里、新峰里、仁和里、僑愛里、義和里、月眉里、員林里、仁愛里、福仁里、仁武里、康安里、瑞興里。

此外，平鎮區建安里、新安里、福林里、東勢里；八德區瑞興里、福元里、瑞德里、瑞發里、福德里、興仁里、福興里、興中里、瑞豐里；復興區三民里也都在停水範圍內。（編輯：戴光育）1130424