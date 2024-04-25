李鴻微唇顎裂學說話服務點餐顧客 獲選模範勞工

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（中央社記者黃旭昇新北25日電）唇顎裂的李鴻微說話發音不清楚，屢屢求職受挫，因緣際會成為速食店員，從學說話到學做事，感受到同事與顧客的溫暖，更成為餐廳App推廣達人，今天獲選表揚為新北市模範勞工。

新北市長侯友宜表揚模範勞工、優良駕駛及優良工會接受聯訪表示，期待新政府上台後，能回應民眾需求，五一勞動節可全國放假，也盼望勞工加薪，企業興建勞工宅，營造友善職業環境。

受表揚的李鴻微因唇顎裂而有語言障礙接受聯訪表示，失業2年後，加入麥當勞速食。因先天弱勢讓她學習速度比一般人慢，當時非常沒自信，數度想放棄。但同事總是溫暖鼓勵與協助她如何服務顧客。

李鴻微說，因發音非常不標準，別人常聽不懂在說甚麼，戴口罩後，狀況更嚴重。但主管及同事都非常耐心地提醒說話慢一點。自己也利用休息時間不斷與同事聊天訓練說話發音、增加自信。如今能坦然服務顧客，找到人生與團隊價值。

任職大同公司三峽廠的程秋月，在以男性為主的大型馬達電機產線上，是部門唯一女性。她身形嬌小，在傳統產業一待超過30年。今天受訪時表示，一些粗重活都難不倒，自己可以勝任。在家庭生活中，無論面對兒女或孫輩，也尊重男女平權。

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獲頒模範計程車司機吳武典開車超過30年，他說，不但送回乘客遺失物，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時，加入防疫計程車隊，穿著防護裝服務病患送醫。在揮汗如雨中，還得躲到偏僻地方喝水、用餐。他回憶，曾冒著染疫風險將客人背上樓送到家。

勞工局說，有10名外國人獲選模範移工，來自越南的杜氏亮在台將滿6年，擔任樂山教養院生活服務員，細心照顧身心障礙院民。疫情期間願意照顧因確診被隔離的院民，緩解當時捉襟見肘的人力。（編輯：方沛清）1130425