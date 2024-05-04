家扶全國自強母親表揚 23名媽媽努力走出困境

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）家扶基金會今天舉辦「全國自強母親表揚活動」，23名從全國各地選出的自強媽媽，為養育子女，即使面臨許多挑戰，仍努力走出困境，肩負起照顧全家人的責任，令人動容。

為鼓勵在逆境中展現堅強和毅力的媽媽們，家扶基金會今天在台中市舉辦「全國自強母親表揚活動」，從全國各地選出23名自強母親，為養育子女，即使面臨許多挑戰，但她們仍舊努力走出陰霾，以一己之力肩負起照顧全家人的責任。

其中從越南來台近20年的武氏紅，因丈夫罹癌，家中頓時失去主要經濟來源，武氏紅獨力扛起一家7口的照顧責任。在活動中，大兒子驚喜為媽媽獻上家鄉菜越南春捲時說，希望當媽媽想念家鄉時，吃了它，可以不要難過，以後他賺錢再帶媽媽回越南看外婆，讓武氏紅不禁眼眶泛紅。

武氏紅遠在越南的母親也特地錄製影片提及「妳是一位值得驕傲的越南女性」，這句話對武氏紅是最大的肯定，她說，「從越南來台已20年，我沒有讓媽媽失望，未來我也會堅持前行。」

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家扶基金會分析在2萬5408戶扶助家庭類型中，50.36%為單親母親、13.38%為單親父親、10.92%是隔代或親屬照顧、17.23%是雙親患重病或照顧身心障兒童、撫養子女數眾多等。

家扶基金會執行長周大堯指出，今年表揚的23名自強母親有15人需獨自扶養孩子或孫子，更有逾半數的被照顧者為重病或身心障礙，但她們用不屈不撓的精神，努力生活，將帶領家人們迎向新人生。（編輯：謝雅竹）1130504