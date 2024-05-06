柯文哲被列被告指稱圍魏救趙 蔣萬安：政治語言

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（中央社記者陳怡璇台北6日電）前台北市長柯文哲身陷京華城與北士科案風暴，指稱這是不再查台智光案的「圍魏救趙」。市長蔣萬安表示，這些都是政治語言，釐清事實真相才是最重要的。

台北地檢署以他字案偵辦北士科、京華城案，並將前台北市長、民眾黨主席柯文哲列為被告。柯文哲日前表示，因為台智光案藍綠都有份，再辦下去會死人，因此拿京華城、北士科案出來潑糞，「這是典型的圍魏救趙」。

蔣萬安今天出席文昌宮捐贈消防局大型水箱消防車記者會，接受媒體聯訪時被問及北士科、京華城案爭議，以及相關案件沒有錄音等資料。

蔣萬安說，議會已經成立調查小組、市府要求政風啟動調查，檢調也都介入，完全尊重相關調查及職權，留給所有辦案人員充分空間。至於柯文哲所稱的一些說法，如業障重等，都是政治語言，讓真相水落石出才是最重要的。

蔣萬安並說，產發局有回報，北士科招標條件的市長室會議的確沒有錄音；蔣萬安強調，所有能掌握的相關資料、會議紀錄等，都全力配合調查。

另外，國民黨立委徐巧芯質疑台捷（捷克）簽訂援烏（烏克蘭）專案，遭控洩漏外交機密。

蔣萬安被問及此事時表示，徐巧芯基於職責提出民眾對於秘密外交的質疑，政府機關就應該以事實來清楚對外說明。（編輯：李錫璋）1130506