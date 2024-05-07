環團要求終止東大產業園區環評 中市府：已暫停

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）針對東大科技產業園區開發案，多個環保團體今天要求台中市府應終止環評等程序，立即退件不要護航；市府表示，由於開發業者尚未補件完成，已暫停環評，若逾期將駁回。

東大科技產業園區開發案預定地位於大肚山上，占地近30公頃，多個環保團體今天前往台中市政府前廣場舉行記者會指出，這項開發案擬變更農地、犧牲大片森林生態，且將惡化台中既有空污及西屯淹水問題。

環保團體表示，由於其中8成為台糖土地，引發在地居民及環團抗議，反對私人園區使用公有土地進行沒有公益性的浮濫開發、反對圖利財團，讓台中市民付出環境代價。

環保團體認為，全案在今年1月間環評審查時，開發單位地上權協議書已逾期，已失去申請開發及環評的必要條件，市府還讓業者可補件展延到7月，開發單位補件不具正當性，要求應立刻退件，終止環評審查程序。

中市府經發局對此表示，東大科技產業園區開發案，因於審議程序中才發生台糖土地契約屆期情形，另於環評第2次小組審查會上，台糖公司也表示申請單位已送件申請展延中，因此經發局依環評會議結論，要求開發單位及環評補正期限於4月18日前完成。

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經發局指出，後來因申請單位來函表示仍與台糖公司協商中，因此同意補正期限展延至7月18日，屆時如無法完成補正，將駁回開發案申請。

市府環保局表示，開發業者辦理「台中東大科技產業園區環境影響說明書」案，須先與台糖公司簽訂設定地上權協議書，經發局已要求開發單位於7月18日前補正，環保局目前已暫停環評審查作業，若開發業者屆期未提出補正資料，或補正資料未符規定，環保局將依環評法規定，函請經發局駁回產業園區許可申請。（編輯：陳仁華）1130507