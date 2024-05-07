彰化永興養殖區反對設風機 盼中央聽進民意

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（中央社記者鄭維真彰化7日電）環境部原訂明召開彰化芳苑地區陸域風力發電開發計畫環境影響說明書專案小組第4次初審會議案，今天宣布延期；永興養殖漁業生產區養殖戶揚言將北上陳情，盼中央聽進地方民意。

永興養殖漁業生產區主委林睿璁告訴中央社記者，養殖戶都不知道環境部之前已召開3次會議，風機低頻噪音、振動等將影響養殖，大部分養殖戶都反對興建風機。

林睿璁說，今天管委會開會決議全區反對風機興建，對於環境部開會延期，明天陳情也將暫緩，不排除後續環境部開會再動員北上陳情，希望中央能聽進地方民意。

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彰化縣環境保護聯盟今天發布訊息指出，「芳苑地區陸域風力發電開發計畫」規劃在永興養殖漁業生產區設置10架風力發電機，環境部原訂明天下午2時召開第4次初審小組會議，養殖戶要北上陳情，但今天下午環境部臨時宣布延期。

環盟表示，彰化縣是文蛤重要產區，養殖主要集中在王功、永興、漢寶養殖專業區。其中，永興養殖漁業生產區占地450公頃，為面積最大專區，當地養殖戶逾200人，放養文蛤也混養虱目魚；文蛤易受環境變化影響，養殖本就不易，若又要增加10架風機，將讓養殖狀況雪上加霜。（編輯：孫承武）1130507