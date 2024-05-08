花蓮鳳林及壽豐西瓜裂果 估全縣產量減1至2成

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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）花蓮西瓜從南到北陸續進入產季，縣府農業處指出，玉里西瓜品質佳，產地價格好，但中區鳳林及壽豐因受3月低溫而出現裂瓜，公告為現金救助地區，全縣今年產量估減1至2成。

花蓮縣政府農業處農政科長吳秉叡今天告訴中央社記者，花蓮玉里鎮西瓜今年品質佳，產地價格比往年高，然瓜農「阿強西瓜」被行口盤商砍價、恐血本無歸，應是少數個案，會與農會協助瓜農與超市等賣場媒合，或是協助其拓展賣點銷售。

南區西瓜長得好，中區西瓜就因天候而出現災情，吳秉叡說，鳳林鎮及壽豐鄉的西瓜因為受3月下旬低溫的影響，導致西瓜授粉後收花不完整，果臍處出現膨大或微小裂痕，使果實於快速膨大期時發生裂果，經向農業部爭取，已於5月6日公告鳳林鎮及壽豐鄉為低溫（遲發性）農業天然災害現金救助地區。

鳳林鎮及壽豐鄉受損「西瓜」救助額度每公頃新台幣6萬2000元。此外，瓜農可申辦農業天然災害低利貸款，貸款利息於5月31日前免計收，由農業部補貼，6月1日起貸款利率依中華郵政2年期定期儲金機動利率減0.305%機動計息（目前為年息1.415%）。

花蓮縣農業處說明，鳳林鎮及壽豐鄉瓜農可自即日起至5月16日止檢具相關文件至土地所在地公所申請辦理，必須是實際從事農作生產的自然人，損失率未達20%者不予救助；於同產季救助以一次為限。

農業處也請基層公所對於天然災害的受災田區，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災農友儘早復耕、復建，與維護申請天然災害救助的權益。（編輯：謝雅竹）1130508