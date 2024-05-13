資源莊冰店火警受損文史人士籲修復 竹縣允評估

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣13日電）位於新竹縣竹東鎮的中油資源莊冰店3月才被文資審議列冊追蹤，昨晚發生火警受損，文史人士呼籲勿急著拆除，以利後續恢復樣貌。新竹縣文化局表示，將盡快現勘確認保存價值。

位在新竹縣竹東鎮的中油資源莊冰店昨天晚間發生火警，建物內部全面燃燒，幸無人受困受傷，警消趕抵現場灌救撲滅，起火原因待調查釐清。

客委會諮詢委員黎許傳今天向中央社記者表示，他日前與另1名客委會諮詢委員鄧毅中共同向新竹縣政府文化局提報，爭取將資源莊的大禮堂與冰店登錄為歷史建築，今年3月經文資審議委員現勘後決議列冊追蹤。

黎許傳說，資源莊冰店遭遇火警，牆面、屋頂雖遭燒燬，但基座仍在，既然已列冊追蹤，呼籲新竹縣文化局及中油公司予以保留，以便用原有工法「修舊如舊」，相信很快就可恢復原有樣貌。

另外，鄧毅中在臉書（Facebook）指出，目前資源莊冰店為文化資產列冊追蹤，建議火警後先保留現場，調查清楚起火原因，呼籲中油公司不要急著拆除。

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新竹縣政府今天發布新聞稿表示，竹東資源莊冰店與大禮堂在今年3月由文資審議委員現勘後決議列冊追蹤，又因其建築內部採油用的油管作為屋架，具有時代與在地產業特色。

竹縣府指出，文化局今天上午會同新竹縣消防局鑑識人員赴現場確認災損狀況，初步確認只有冰店受到火災影響，一起列冊追蹤的大禮堂幸未波及；文化局將盡快安排資源莊冰店的文資評估現勘，確認其保存價值。（編輯：戴光育）1130513