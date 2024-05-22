竹南科學園區公告為空氣品質維護區 開罰違規車輛

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣政府環保局公告竹南鎮竹南科學園區為縣內第3處空氣品質維護區，緩衝期半年，緩衝期結束後，排煙、排氣檢驗不符規定車輛若進出區域，將依空污法取締裁罰。

苗栗縣原有2處空品維護區，第1處為長春石化苗栗廠及其主要道路（宜春路）；第2處是頭份市永貞國小及其主要道路（永貞路及田寮路）。

縣府環保局今天發布新聞稿指出，考量園區人口密集與車輛進出頻繁，且區域內有學區，為維護民眾及學童身體健康，於113年5月10日公告竹南鎮竹南科學園區為苗栗縣第3處空氣品質維護區，管制範圍為公義路、中華路、科學路、科專七路及科研路所框圍區域。

環保局表示，管制對象及措施為「出廠滿3年以上柴油大客車、大貨車若未於稽查日（含）前1年內取得排煙檢驗合格紀錄或有效期內自主管理標章」及「出廠滿5年需定檢之燃油機車未完成當年度排氣檢驗合格」全時段禁止進入。特定車種如消防車、救護車、警備車等不在此限。

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環保局指出，空品維護區公告後有6個月緩衝期，緩衝期結束後，對於不符管制規定車輛，將依空氣污染防制法規定裁處，開罰汽車使用人或所有人新台幣500元以上6萬元以下罰鍰。

環保局長陳華盛表示，汽機車等移動污染源排放產生細懸浮微粒（PM2.5）帶來嚴重空氣污染，易造成罹患氣喘、肺炎哮喘、支氣管炎等呼吸道感染疾病；車輛可能因車齡增加或未妥善保養維修而提高污染物排放，呼籲車主視車況進行檢修或汰舊換新，環境部也提供其他多元化管道，針對柴油車、機動車輛提供相對應補助，民眾可多加利用。（編輯：李錫璋）1130522