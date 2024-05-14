加速提升中南部空氣品質 推電力、石化等全方位改善

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（中央社記者張雄風台北14日電）環境部今天表示，中南部因常位於東北風背風側、易有擴散不佳的情況，空氣品質相較於北、東部的確較嚴峻；未來將就電力、石化業及車輛機具等推動全方位改善，加速提升空氣品質。

環境部與國家衛生研究院過去8年攜手合作探討本土空污與健康影響的關係。環境部今天發布新聞稿表示，中南部地區空氣品質相較北部、東部確實較為嚴峻。

環境部說明，由於中南部在秋冬時期東北季風吹拂下，受中央山脈阻擋，使該區域為背風區，風速減弱較容易產生污染物擴散不良情形；將針對主要排放源電力業、石化業、車輛機具、露天燃燒等推動全方位改善策略，預期該區域的空污排放減量將占全國7成3，以加速中南部空氣品質改善。

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環境部指出，自民國105年起陸續推動各項空污改善工作，截至112年，全國及各區域空氣品質皆有明顯改善，以細懸浮微粒（PM2.5）為例，全國年平均值已由105年20微克/立方公尺（µg/m3），下降至112年13.7µg/m3。

環境部表示，4月29日已提出空氣品質標準修正草案，未來將以12µg/m3為目標，目前正值預告期間，歡迎各界持續提出相關建議，讓這次空氣品質標準的訂定能更加完備。（編輯：李亨山）1130514