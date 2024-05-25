動物醫院被指用過期藥 北市將要求院長及獸醫說明

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）北市議員昨質詢時質疑「伊甸動物醫院」用過期藥物且先前已有違法紀錄，動保處表示下週將要求獸醫師及院長說明；伊甸動物醫院則發聲明澄清，表示可能是前員工挾怨報復。

北市國民黨議員應曉薇昨天在市政總質詢上表示，接獲陳情指「伊甸動物醫院」給毛孩用過期藥物，且這間動物醫院之前已違法被罰新台幣30萬，甚至造成飼主愛貓死亡。

應曉薇再爆，醫院竟以門禁、不給飼主監視畫面等手段處理，還指示若飼主在場，門診及住院助理就避免操作侵入性治療，藉機遊走灰色地帶。

動保處動物管理組長陳緯倫說，曾到伊甸動物醫院稽查，未發現使用禁藥或過期藥品，由於遭檢舉的外科獸醫師及院長都不在，下週會發文要求兩人到市府說明。

陳緯倫並指出，檢舉人拍照檢舉過期藥品，但畫面過於局部，難以認定是否在醫院內，加上稽查後沒有相關情事，希望檢舉人能和動保處聯繫指證；而進行動物手術，如果不是法定資格者，會依獸醫師法開罰，若經查獲為累犯，最重會廢止動物醫院開業執照；使用過期藥品則會裁處3到15萬元罰鍰。

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伊甸動物醫院則透過律師發表聲明，醫院獸醫師均為國家考試及格，受有專業訓練的執業醫師，各項醫療行為均由執業醫師處理，從未有醫療助理執刀手術情事；吹哨者提出照片僅能看出助理人員協助剪線，此為助理正常工作之一，並非執行手術。

至於用藥一事，聲明說藥物均妥善管理，並無使用禁藥或過期藥；議員所質詢事項，應由質詢時所依據之證據，懷疑是前員工因故離職後挾怨報復行為，醫院必當採取法律途徑，以維權益，以正視聽。（編輯：張銘坤）1130525