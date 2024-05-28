AI智慧化醫療 澎湖與中國醫大附醫策略聯盟

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（中央社澎湖縣28日電）澎湖縣政府建構「AI智慧化 醫療在地化」，今天與中國醫藥大學附設醫院簽約，未來澎湖鄉親無論是身在離島或本島，都能享有醫學中心等級的醫療照護。

澎湖縣政府今天下午由澎湖縣長陳光復與中國附醫院長周德陽完成簽約，包括中國醫附副院長張坤正等7名主管、澎湖副縣長林皆興、衛生局長陳淑娟與地區的醫療院所主管都與會見證，並互贈禮物。

陳光復表示，澎湖位處離島，今天有機會與國內一流的中國附醫合作，協助澎湖建構「AI智慧化醫療在地化」，讓澎湖鄉親獲得更優質醫療照護品質及提供即時充裕的醫療能量，享有醫學中心等級的醫療照護。

衛生局長陳淑娟表示，中國醫藥大學附設醫院是醫學中心，尤其是在AI智慧及中、西醫藥領域更是專精，今天與澎湖縣政府策略合作，主要有AI智慧洗腎、AI智慧AMI心電圖判讀、中醫進駐澎湖與高知名度醫師駐診等4大醫療照護，AI智慧AMI心電圖判讀對於心肌梗塞患者只要一分鐘即可判讀，縮短診斷時間，把握黃金救命期。

衛生局也指出，包括兒童心臟科、眼科，精神科等門診、巡迴醫療及義診等，都將逐步增加，做到「醫師動 病人不動」，讓民眾免於舟車勞頓，提升照護品質。

衛生局指出，澎湖縣政府與中國醫藥大學附設醫院策略聯盟完成簽約後，將整合區域內醫療資源建立互相支援體系，提升醫療服務品質，達成資源共享合作。（編輯：吳協昌）1130528