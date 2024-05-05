澎湖長者牙醫照護 高澎兩地牙醫公會全力協助

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（中央社澎湖縣5日電）衛福部5月為「口腔健康推廣月」，澎湖縣政府推出65歲以上長者假牙補助，澎湖與高雄2地牙醫師公會支持，協助提供澎湖長者優質牙醫診治服務，縣長陳光復致贈感謝狀。

澎湖縣政府衛生局長陳淑娟表示，澎湖65歲長者補助裝假牙措施，是陳光復社福政見，全縣近2萬名長者，截至今年4月止，已有1000多名長者受理補助，讓澎湖長者擁有一口可以咀嚼的牙齒。

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澎湖衛生局4日在「口腔健康推廣月」活動中，陳光復分別致贈感謝狀給2牙醫師公會理事長蘇文藝與歐再富，感謝澎湖在地13家合約牙醫診所協助老人假牙裝置的健康照護，高雄牙醫師公會支援七美、望安、將軍等離島地區的牙醫定點門診與巡迴服務，保障離島居民牙醫就醫權利，同時為望安牙醫醫療巡迴站揭牌。

衛生局表示，澎湖65歲以上長者補助裝假牙措施，全口假牙補助5萬元、半口假牙2萬5000元，可向澎湖13家合約牙醫診所提出案件申請。（編輯：陳仁華）1130505