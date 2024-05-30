抗議中科徵收價格不合理 二期計畫地主要求協商

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）中科管理局正辦理「台中園區擴建二期」計畫，已啟動用地取得作業，數十名地主及地上物所有權人今天前往中科抗議徵收價格不合理，要求協商；中科表示，會在合法範圍內儘量協助爭取優惠補償條件。

國科會中科管理局辦理「台中園區擴建二期」計畫，都市計畫變更審查業已經台中市政府於3月6日公告發布實施，中科管理局隨後啟動用地取得作業，已於4月27至29日分4場次與107名土地及地上物所有權人舉行協議價購會議；預計土地取得作業於年底前完成，交給台積電進行擴廠。

數十名二期計畫地主與地上物所有權人，上午前往中科管理局前舉白布條抗議，並高喊「抗議中科徵收價格不合理，抗議中科協議價購不公平，罔顧老百姓權益，立即協商，拒絕搬遷。」

林姓地主表示，他的家族在二期計畫範圍內擁有上千坪土地，他個人約持有270坪，中科委託的估價公司，將土地收購價格分為臨路、非臨路等不同價格，而他的土地有臨路，但收到公文卻是非臨路，導致人民權益受損，多次向中科反應也沒有下文，私有地主權益誰來保障。

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在二期計畫範圍內租地蓋廠房的1名利害關係人則指出，中科以台中市拆遷補償自治條例規定，非法地上地補償40%，但他在竹科的地上物則是非法比照合法補償，中科與竹科都是國科會所屬，不能以地方自治條例為由，要求非法比照合法補償，否則拒絕徵收。

中科管理局副局長許正宗表示，對於個別地主狀況，會在合法範圍內協助爭取優惠補償價格；至於地上物拆遷補償部分，台中市府有規定，中科還是要遵守地方規定，由於台中針對地上物補償規定與新竹有差異性，會儘量在符合台中市規定內為地上物所有人爭取權益。（編輯：陳仁華）1130530