又一時代眼淚 高雄愛河畔「九族文化村」看板消失

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（中央社記者林巧璉高雄31日電）高雄愛河旁一棟透天店面過去30多年來都懸掛「九族文化村」的廣告看板，有網友近日發現看板已換上新建案廣告。不少人說，這個看板從小看到大，但去年底看板連同該店家都一起歇業。

臉書（Facebook）粉專「高雄點」今天發文表示，愛河畔這棟店面上的「九族文化村」廣告算是高雄人的共同回憶，現在只能透過照片懷念了。

「高雄點」也指出，很多人都曾疑惑為什麼高雄市區會掛「九族文化村」的廣告看板，明明兩地隔了200公里遠。原因就是因為九族文化村與此店面的「婦友牌」廚房器具是同一個老闆張榮義。

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「婦友牌」廚房器具創辦人張榮義在1986年創立「九族文化村」，高雄愛河畔的「婦友牌」廚房器具店面也就掛起「南投日月潭旁...九族文化村」的紅字廣告看板。

不少網友看到「高雄點」貼文紛紛說，原來兩家公司老闆一樣，從小疑惑到大的問題終於解惑了。也有多名網友說，從小經過愛河旁都會因為九族的廣告注意到這棟建築，沒想到這個場景也變成時代的眼淚。（編輯：黃世雅）1130531