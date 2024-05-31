北市國中生馬祖交流 學習海上操槳划獨木舟

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（中央社記者潘欣彤連江31日電）位於馬祖北竿鄉的中山國中的傳統為學生畢業前必須會划獨木舟。校方今天接待台北市瑠公國中交流參訪團，特別安排台北國中生們學習在課堂上學不到的海上獨木舟。

連江縣立中山國中校長蕭建福今天告訴中央社記者，這次交流緣起去年中山國中8年級學生跨校交流，前往瑠公國中學習操作無人機。馬祖由於軍事管制，絕大多數地點都禁飛無人機，所以對同學來說為日常生活中難以接觸的珍貴體驗，並交到生活圈截然不同的朋友，增進不同領域學習。

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蕭建福指出，安排瑠公國中馬祖交流行程時，就以「讓學生們接觸在台北無法學到的內容」為主軸，在馬祖防衛指揮部北高守備大隊協助下，上午師生們體驗射擊、甲車、砲操等國防教育；下午則是學習如何划獨木舟，兩校師生一同挑戰從芹壁海岸划到龜島，讓參訪團學員們留下難忘回憶與珍貴體驗。

位於北市信義區的瑠公國中師生一行25人，在校長漫安琦帶領下，30日抵馬祖進行3天2夜交流參訪行程，今天前往中山國中與師生交流。（編輯：孫承武）1130531