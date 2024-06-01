新北春茶上市 坪林包種飄花香品茗正當時

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市春茶上市，新北市農業局表示，擁有「百萬冠軍茶」美譽的包種茶，最大產區在坪林區，今年天候佳茶湯澄清透亮充滿花香，今天起連續3個週末有展售會，品茗正當時。

新北市府指出，今天在市民廣場舉辦好茶展售，各茶區的60個特色攤位，拿出自家好茶分享。天氣雖陰雨，但截至傍晚仍有許多遊客流連，體驗充滿獨特香味的包種茶魅力。

農業局表示，新北茶葉栽培面積約753公頃，產量約426噸，最大產區為坪林區，年產量282公噸，坪林區也是包種茶主要產地。

今年的包種茶，農業局指出，因製茶的天候佳，茶湯澄清透亮，充滿蘭花、七里香、茉莉花等清香。比賽茶依品質分為特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎及優良獎。

新北市坪林區長周慶珍告訴中央社記者，歡迎民眾到茶鄉走讀形象商圈、體驗坪林區百年來首間獨立書店「流域書店」的寧靜，入店品茗、也可以遊覽生態園區、欣賞滿樹都是鷺鷥築巢繁衍的「鷺鷥公寓」；坪林茶業博物館、水岸廣場等特色景點，也都值得一遊。

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農業局表示，春茶市集2日持續在廣場舉行，有茶點心及手作文創等攤位，結合坪林茶青辦理6場茶席體驗活動，展現精湛茶術。

農業局指出，6月8日、9日，15日、16日在坪林區公所前廣場有茶鄉走讀，由在地講師帶領坪林一日遊，民眾也可探索茶鄉坪林之美，活動還有水岸野餐、薰花茶、茶泡澡球、茶餅乾及茶酒DIY手作坊，比賽茶也開放可向坪林區農會訂購。（編輯：戴光育）1130601