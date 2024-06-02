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台南四鯤鯓臨海吊蚵機啟用 牡蠣養殖業添活力

2024/6/2 17:38
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（中央社記者楊思瑞台南2日電）民進黨立委林俊憲協助爭取漁業署補助興建台南市四鯤鯓安平竹溪臨海吊蚵機，改善牡蠣養殖相關硬體設施，便於將收成牡蠣吊掛上岸，今天完工啟用，將可為牡蠣養殖業注入新活力。

林俊憲今天在完工剪綵儀式致詞表示，3座臨海吊蚵機興建得到漁業署大力支持，取代原本老舊設備，為漁民創造更好工作條件，並改善作業效率，當地漁民期待已久。後續不論是相關軟硬體設備改善及區劃漁業權爭取，都將全力以赴，推動地方漁業發展。

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林俊憲指出，改善漁民作業環境，不僅讓鯤喜灣周遭基礎設施進一步完善，也將為當地觀光業帶來新活力，吸引更多遊客體驗獨特漁村風情，相信在中央及地方共同努力下，未來充滿無限可能性。

台南市農業局提供資料指出，台南市淺海浮筏式牡蠣養殖數量約9000棚，年產值超過新台幣5億元，是重要養殖漁業，為改善牡蠣養殖相關硬體設施不足，市府向漁業署申請補助，於南區四鯤鯓竹溪臨海側增設3座天車式吊蚵機，可改善牡蠣養殖收成吊掛環境。（編輯：李淑華）1130602

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