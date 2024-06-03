台南七股養殖文蛤災損 立委辦會勘盼專案救助

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南七股區漁民反映即將收成的文蛤因水質不佳出現災損，民進黨立委郭國文、林俊憲今天安排漁業署、台南市農業局官員會勘，爭取以專案審查方式辦理天然災害救助。

郭國文表示，近日接獲漁民陳情，接近文蛤收成期，卻因水質有些太淡、有些太鹹，水質不佳造成災損，科學上來講，通常文蛤在農曆3月、6月及9月等季節變換時，容易產生病變死亡情形，依農業部目前做法，因為認定無颱風，恐怕不符合天然災害救助辦法。

郭國文強調，不只台南七股地區，近日雲林也發生類似狀況，而先前也曾經有因久旱不雨，海水鹹度偏高，最後採專案方式辦理例子。

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林俊憲指出，農業部對天然災害辦法應有彈性，否則漁民每到快收成時就會提心吊膽，建議朝專案專審查方式辦理。

郭國文表示，今天會勘發現有些養殖環境水質過淡、有些過鹹，養殖戶共同溝渠缺乏清理是普遍現象，要求台南市農業局以專案協助改善漁民養殖環境，會勘結論要求相關單位於2週內完成文蛤認定天然災害補助程序，如符合標準就從寬、從優、從速辦理。（編輯：郭諭儒）1130603