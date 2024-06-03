桃園再傳校園霸凌 教育局：依法調查處理中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市校園再傳霸凌案，市議員凌濤今天總質詢揭露，桃園某國小教師疑似霸凌特殊生。教育局表示，學校於4月22日召開校事會議，決議受理本案，目前正依法調查處理中。

國民黨籍桃園市議員凌濤在議會市政總質詢時表示，校園霸凌事件層出不窮，近來不管是女學生霸凌影片事件、小六女童遭霸凌3週求助無門狀況，他質疑現階段在通報及納管機制有問題，許多孩子遇到霸凌根本不敢通報，擔心遭報復或對外界沒有信心，只能一再隱忍。

凌濤指出，有人透過他的臉書（Facebook）檢舉，有特殊教育學生遭教育機構員工霸凌，不時遭老師當眾辱罵或是拍桌導致學生懼怕上學，但學生及家長都不敢舉發，也沒有列入教育局管考案件，家長還擔心若相關單位知情，孩子恐難再待在學校。

凌濤說，他建議市府成立專責處理校園暴力事件單位，校園暴力的即時應變小組，偕同教育局、婦幼局、警察局、少輔會跟事發學校一起處理霸凌問題，未來孩子只要撥打專線就可以被接住。

教育局長劉仲成答覆，學校發生意外或行為偏差、霸凌等事件，只要「疑似」都要求學校通報，由校安室逐案列管並上傳至教育部系統，目前桃園市的管考是97%案件都有結案，相關案件也依法調查處理中，教育局校安室有校安中心，會在功能及任務上依建議進行局部調整。

桃園市長張善政也允諾，校安小組會在功能上擴增，包括設置專線等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育局表示，本案為某國小特殊生疑似遭導師以言語及行為霸凌，學校知悉後立即進行校安通報，並於3日內召開防制校園霸凌因應小組會議，決議本案應依教育部4月19日修正生效的高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法辦理；學校於4月22日召開校事會議，決議受理本案，目前正依法調查處理中。

教育局說，桃園市霸凌案件結案率計算以112年為例，計算期程為111年5月1日至112年4月30日止，結案率已達97%，因案情複雜需延長調查時程者共有6件，教育局將持續追蹤列管，學校後續依「校園霸凌防制準則」調查完畢函送教育局相關資料，目前都已結案。（編輯：李錫璋）1130603