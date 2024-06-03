日月潭頭社放50萬隻蜜蜂 盼提高絲瓜結果率及品質

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）南投魚池鄉頭社活盆地是絲瓜重要產區，由於瓜類花粉粒黏重，不易靠風傳播，鄉公所購買25箱、約50萬隻蜜蜂，盼利用蜜蜂媒介取代人工授粉，提高絲瓜結果率和品質。

日月潭頭社活盆地是台灣最高海拔絲瓜生產專區，種植面積約44公頃，夏季產量占全國一半，因瓜類花粉粒黏重，不易靠風傳播，需藉助蜜蜂媒介授粉，才有高結果率及良好果型，魚池鄉公所、魚池鄉農會今天在鄉農會頭社分部放置蜂箱，盼助瓜農提高收益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

魚池鄉長劉啟帆出席表示，蜜蜂在絲瓜授粉過程有關鍵作用，有助花粉傳播和花朵受精，提高絲瓜結果率和品質、增加產量，但農藥、環境污染物、化學物質、氣候變化、土地開發等因素，影響蜜蜂生態環境和花期，野外媒介昆蟲減少，作物授粉不足影響絲瓜結果率。

劉啟帆說，蜜蜂授粉是簡單、經濟、有效的農業增產措施，鄉公所購買25箱、約50萬隻蜜蜂至頭社絲瓜產銷班，鄉農會也汰除老舊破損蜂箱，補助採購15個新蜂箱，盼利用蜜蜂吸吮花蜜自然授粉行為提升結果率，感謝魚池鄉民代表會、魚池鄉農會共同促成。（編輯：蕭博文）1130603