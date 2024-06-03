台中市電動車停車收費 最快114年1月實施

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市政府修正「台中市公有停車場收費自治條例」，電動車停車第1小時免費，第2小時以上按車場費率收費，充電車格第1小時新台幣20元，新辦法預計最快明年1月實施。

台中市電動車達8000多輛，為鼓勵綠能車輛，目前台中市公有停車場、路邊停車格，電動車可免費停車。不過長期發生佔用亂象。台中市議會今天審議「台中市公有停車場收費自治條例」修正案，經法規委員會審議通過，將送大會將行二、三讀。

民進黨籍市議員黃守達表示，交通局重提此案，卻仍未準備好配套，包括停車優惠時間以及哪個時間點充電要改採按電費計價，都未說清楚。

法規委員會召集人陳俞融表示，交通局未訂定收費辦法，希望由法規委員會授權由交通局依照電價浮動制定，市議員不同意「空白授權」，為替民眾把關，要求交通局明列收費標準後，才同意放行。

交通局事後補上收費標準後通過修正案。修正後的新辦法，電動車停車一般車格第1小時免費，第2小時以上依現場費率為準。充電車格第1小時收費20元，第2小時40元，充電費率則以停車場充電樁的費率為準，依照充電度數計價，每度上限20元。

交通局長葉昭甫表示，自治條例通過後，在公告實施前仍維持現狀，因加設400支充電椿及更改現有的400多支收費設備，最快明年1月新辦法才會上路。（編輯：郭諭儒）1130603