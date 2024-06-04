端午連假提升行車效率 中市建議多利用大雅系統

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（中央社記者蘇木春台中4日電）台中市政府今天預期，端午節連假將湧現車潮，國道1號豐原至大雅段易塞車，建議民眾改道避開壅塞路段，往來市區可多利用國道1號銜接台74線大雅系統，或搭乘大眾運輸工具。

台中市政府發布新聞稿表示，分析連假期間的台中市高快速公路交通車流，國道1號豐原至大雅路段較易塞車，建議民眾規劃出遊、返鄉行車路線時，彈性因應車潮與路線，改走台74線接國4避開易壅塞路段。

台中市交通局長葉昭甫表示，國道1號增設銜接台74線大雅系統交流道自今年5月13日通車後，端午連假是啟用後第1個連續假期。交通局觀察近3週來車流情況顯示，尖峰時段國1往台74線潭子方向預期可節省26分鐘，國1往台74線西屯方向大約省下20分鐘。

葉昭甫說，民眾可多利用大雅系統交流道進出國1及台74，避開在平面道路等待紅燈的時間，減少環中路、中清路塞車問題。另外，高速公路局在端午節連假期間，每天將彈性增加開放國1南向（大雅至台中路段）及國1北向（大雅至豐原路段）路肩行駛時段，市府與高速公路局將適時調整交通號誌時制，提升交流道周邊道路的行車效率。

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交通局建議，民眾安排端午連假行程，也可多規劃利用搭乘大眾運輸工具，交通部公路局推出「113年端午連假客運優惠措施」，提供民眾89條國道客運平日優惠或85折票價，6月7日至10日實施搭乘國道客運、台鐵及高鐵於10小時內轉乘台中市公車，可享有一次基本里程8公里免費優惠。

葉昭甫提醒，端午節連假國道中部路段詳細疏運資訊，及台鐵、高鐵等公共運輸端午連假加開班次資訊，可上交通部高速公路局、台鐵及高鐵網頁查詢，台中地區路況可下載「台中交通網」APP查詢。（編輯：郭諭儒）1130604