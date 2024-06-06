屏東塭豐海堤沙灘鯨豚擱淺 將送往成大檢傷

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（中央社記者黃郁菁屏東縣6日電）海保救援網（MARN）今天上午6時45分接獲通報，屏東佳冬鄉塭豐海堤沙灘1隻活體鯨豚擱淺，生命跡象弱，很可能是上週在大鵬灣被目擊的落單領航鯨，已送往成大鯨豚中心檢傷。

成功大學海洋生物及鯨豚研究中心主任王浩文接受電訪表示，海保署救援團隊獲報後隨即啟動救援機制到場處置，現場人員第一時間判斷呼吸、心跳狀態穩定，但鯨豚上車後雖有生命跡象，心跳已經弱到摸不太到，將由獸醫師檢傷評估。

針對大鵬灣5月27日起1週內有數次落單領航鯨目擊紀錄，王浩文表示，經影像比對個體特徵，例如背鰭、身上或頭部皮膚疤痕等，有極高機率是同隻個體。

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海保署說明，短肢領航鯨特徵圓頭有明顯額隆，背鰭位於中央，基部相當寬且像斧狀往後。短肢領航鯨成年體長約5到6公尺，體重可達約3000公斤，這隻擱淺領航鯨體長285公分。領航鯨主要分布在三大洋的熱帶與亞熱帶海域，且活動範圍大，常出沒在水深陡降大陸棚邊緣或水深處，會隨食物出沒地點而移動，海上目擊以宜花東海域偶可見到，有時會停留在花東海域數週，台灣曾發生過零星體擱淺個案紀錄，

海保署呼籲，若發現擱淺或需要救援的鯨豚或海龜，為自身及動物安全，勿在沒有專業指導下，任意處置動物，應撥打海巡「118」專線或通知所在縣市海洋保育主管單位，提供詳細發現地點、時間及敘述動物狀況，才能讓海保救援網專業團隊在最短時間內前往救援。 （編輯：黃世雅）1130606