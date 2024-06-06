爭取輝達落腳 立委陳俊宇：宜蘭科學園區具4大優點

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）輝達執行長黃仁勳透露將在台灣建置新的研發中心，宜蘭出身立委陳俊宇今天推薦宜蘭科學園區，並提4大優點；宜蘭縣府表示，若研發屬性相容，樂觀其成，可協助相關行政程序。

民進黨籍立委陳俊宇在臉書（Facebook）喊話，列舉「靠近台北、鄰近國立宜蘭大學、土地價格一般、研發及居住環境良好」4大優點，希望爭取輝達來宜蘭設廠，最重要的是，離東門夜市、羅東夜市都只要10分鐘車程，絕對符合黃仁勳「要有好夜市」的條件。

陳俊宇表示，宜蘭科學園區是發展「數位創意」及「通訊知識服務」產業的科學園區，並以精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件材料系統5大產業開放量產，符合未來軟硬整合及智慧應用的發展趨勢。

宜蘭縣副縣長林茂盛表示，輝達若能進駐宜蘭絕對是一件大事，不過宜科隸屬新竹科學園區，還不清楚輝達的研發中心與宜科目前產業發展狀況是否相符；若相容性沒問題，縣府當然樂觀其成，也一定會全力協助相關行政程序。（編輯：陳仁華）1130606