參加台南聖母廟單身聯誼 首對新人獲贈金牌

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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南市政府和鹿耳門聖母廟去年連辦3場單身聯誼牽紅線，讓單身者趨之若鶩，廟方今天贈送1面金牌給首對因聯誼而共結連理的新人，祝福他們白頭偕老，幸福久久。

市府民政局和聖母廟去年攜手合辦月老牽線單身聯誼，5月21日、8月20日及11月11日連辦3場，規模愈來愈大，開放報名人數逐次增加，名額被秒殺，尤以男性更是踴躍。

廟方日前透過臉書（Facebook）宣布，將贈送1面金牌給第1對參加單身聯誼而認識、相戀、結婚的新人。經新人私訊報名審核後，廟方今天贈送1面金牌給首對新人，還有氣炸鍋、無患子沐浴禮盒等。

廟方表示，這對新人的新郎是工程師，家住台中，新娘則是護理師，住在台南，他們是去年「1111」月老聯誼認識彼此的；新郎說，在茫茫人海中第1眼就看到新娘，好像是月老注定，認識發現兩人開的擇偶條件都是彼此，交往2個月後就決定結婚。

廟方人員說，這對新人都是姓吳，30多歲，今年先到聖母廟拍攝婚紗，5月20日登記結婚。

廟方發布新聞稿指出，廟方委由市府民政局戶政科協助，依「結婚登記生效日」先後，遴選出第1對結婚的幸福新人，贈送「宮廷古風攝影棚」古風婚紗照免費拍攝，更和民政局聯手打造金牌，兌現「第1對結婚送黃金」的承諾。（編輯：謝雅竹）1130608