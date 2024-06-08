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基市府：升格民調意願高 追加預算辦座談凝共識

2024/6/8 19:00
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（中央社記者沈如峰基隆8日電）基隆市政府今天表示，去年曾做民調，過半市民贊成基隆市升格為直轄市，因此今年編列新台幣300萬元追加預算，計畫舉辦座談會等，希望凝聚共識。

基隆市政府近年來積極推動升格為直轄市，並在去年初公布相關民調，54.9%市民支持升格為直轄市。

在如何合併方面，民調中顯示，多數基隆市民希望可與台北市合併，其中，26.5%認為應該「北北基合併為新的直轄市」最多，其次是25.7%「基隆加汐止併入台北市」，13.2%則是「基隆市和鄰近新北七區合併升格」，12.1%是基隆市併入新北市。另有5.3%「不要升格」，1.4%希望「基隆市單獨升格」。

市府民政處長張淵翔今天表示，去年的民調顯示，多數市民支持升格直轄市，可見大家對升格很關心，升格要徵得大多數基隆人的意見，因此今年編列300萬追加預算，計畫舉辦座談會、推動i Voting線上投票、邀學者專家發表意見等，希望凝聚共識。

民進黨籍市議員鄭文婷表示，基隆升格是好事，市民也都很期待，希望可朝這個方向走；但要如何推動，市府應對外充分說明。

民進黨籍市議員張顥瀚認為，升格牽一髮而動全身，市民意願如何很重要，市府應具體向外界說明並提出相關計畫。（編輯：方沛清）1130608

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