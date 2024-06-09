新北市議長盃龍舟賽 2100人組隊參賽

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（中央社記者王鴻國新北9日電）第14屆新北市議長盃龍舟錦標賽今天起在微風運河展開兩天賽程。新北市議會表示，今年共有98支隊伍、2100名選手參賽，競逐總獎金高達新台幣245萬元的獎項。

議長盃龍舟錦標賽今天在微風運河廣場舉行開幕儀式，由新北市議會議長蔣根煌主持，並由高齡81歲的選手游正通擔任運動員代表進行宣誓，隨後由新北市長侯友宜等人共同鳴槍，為龍舟賽揭開序幕。

蔣根煌表示，划龍舟不僅是傳統的民俗活動，也深具文化傳承的意涵，同時也是最能展現團隊精神的運動，希望選手們發揮團隊精神，締造佳績。

侯友宜接受媒體聯訪表示，議長盃龍舟賽已經辦了14屆，今年次有27個國家、98隊、2100名選手參賽，賽龍舟是傳統習俗，最重要是要凝聚大家的向心力，開心比賽、努力往前划。

新北市議會表示，今年的龍舟賽除了精彩的賽事，會場周邊也舉辦許多活動及表演節目，還有重量級刮刮樂活動，參加者有機會刮中黃金粽子及超商禮券的超值好禮，歡迎民眾來看比賽拿好康，共度端午佳節。（編輯：張銘坤）1130609

新北市議長盃第14屆龍舟錦標賽9日在微風運河登場，選手們槳起槳落、鼓聲隆隆，揮灑汗水激烈拚戰，爭取佳績。中央社記者吳家昇攝 113年6月9日

新北市長侯友宜（中）9日在微風運河廣場出席新北市議長盃第14屆龍舟錦標賽開幕典禮，為龍舟隊加油打氣。中央社記者吳家昇攝 113年6月9日

新北市議長盃第14屆龍舟錦標賽9日在微風運河登場，龍舟隊選手奮力划槳，全力衝向終點。中央社記者吳家昇攝 113年6月9日